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GSÜ’den destek açıklaması: ODTÜ sindirilemeyecek!

"ODTÜ cihatçı örgütlere ve iktidarın baskısına teslim olmayacak, bilim yuvası olarak kalacaktır"

30 Aralık 2015 12:56

Sosyal medyada Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde (ODTÜ) mescide giden öğrencilerin solcu öğrenciler tarafından tartaklandığı iddiasıyla paylaşılan video yüzünden üniversitenin linç edilmesine tepki gösteren Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, ODTÜ’ye destek açıklaması yaptı.

GSÜ öğrencilerinin "ODTÜ sindirilemeyecek" başlıklı açıklaması şöyle:

ODTÜ’de geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar “inanç özgürlüğünü yaşayamayan öğrencilerin bireysel mağduriyeti” olarak okunamaz.

Yansıtılanın tersine; yalanlarla, tehditlerle ve ucuz provokasyonlarla ODTÜ’nün çehresi değiştirilmek istenmektedir.

Üç yıl önce yine benzer bir karalama kampanyasına karşı ses çıkarmış olan GSÜ öğrenci kulüpleri olarak bir kez daha ODTÜ’nün yanında durduğumuzu bildiriyoruz.

ODTÜ cihatçı örgütlere ve iktidarın baskısına teslim olmayacak, bilim yuvası olarak kalacaktır.

 

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