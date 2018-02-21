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Spor

Grot Budowlanı Lodz - Vakıfbank: 0-3

İSTANBUL,(DHA) SALON: Atlas Arena HAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Kan Krticka (Çekya) GROT BUDOWLANI LODZ: Vincourova, Twardowska, Polanska, Cutura, Grajber, Piotrowska, Witkowska (L) (Grobelna, Polak, Muszynska, Kedziora) VAKIFBANK: Gözde,

21 Şubat 2018 03:01

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Atlas Arena
HAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Kan Krticka (Çekya)
GROT BUDOWLANI LODZ: Vincourova, Twardowska, Polanska, Cutura, Grajber, Piotrowska, Witkowska (L) (Grobelna, Polak, Muszynska, Kedziora)
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Melis)
SETLER: 13-25, 22-25, 16-25
SÜRE: 77 dakika (24\',28\',25\')

2018 CEV Şampiyonlar Ligi\'nde VakıfBank, D Grubu\'ndaki beşinci maçında, deplasmanda Polonya\'nın Grot Budowlani Lodz takımını 13-25, 22-25 ve 16-25\'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
VakıfBabank bu sonuçla birlikte D Grubu\'nda oynadığı beş mücadeleden de galip ayrılmayı başardı.

(FOTOĞRAFLI)

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