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Bilim / Teknoloji

Grooveshark kapandığını duyurdu

Grooveshark, kullanıcıların dijital sesleri yüklemesi, buradan yayın yapmasını ve çalma listeleri olmasını sağlıyordu

01 Mayıs 2015 23:55

İlk web tabanlı müzik yayın servislerinden birisi olan ve 2007 yılında faaliyete geçen Grooveshark, kullanıcıların dijital sesleri yüklemesi, buradan yayın yapmasını ve çalma listeleri olmasını sağlıyordu. Bu özellikleriyle bugün pek çok web temelli müzik uygulamasının atası olarak nitelendirilebilecek Grooveshark, yayınladığı bir mektupla yayın hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Grooveshark, müziği hak sahiplerinden lisanslama konusunda başarısız olduklarını kabul etti. Kullanıcılarla burada büyük bir hata yaptıklarını söyleyerek, kullanıcılarından net şekilde özür diledi. Grooveshark, veda yazısında Spotify, Deezer, Google Play, Beats Music, Rhapsody ve Rdio gibi rakiplerinin de isimlerini anarak ve kullanıcıları da centilmence bir şekilde buraya yönlendirmiş oldu.

webrazzi.com’un haberine göre Grooveshark, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle EMI Music Publishing, Sony Music Entertainment ve Warner Music Group gibi büyük yayıncılardan gelen davalara maruz kalmıştı. Şirket, yaptığı hatalar yüzünden karşılaştığı davalar sonucunda hukuki süreci kaldıramayarak kapandı. Mahkeme sürecinde Grooveshark, davacılarla anlaştı ve anlaşma kapsamında Grooveshark’ın kepenklerini indirdi.

Grooveshark, tutkulu hayranlarına ve takipçilerine teşekkür ederek, tüm müzik hayranlarına veda etti.

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