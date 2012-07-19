Grönland'da dev buz kütlesi koptu!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu görüntülerine dayanarak Pazartesi günü Kuzey Kutbu’nun 1000 kilometre (km) güneyinde, Grönland’daki kuzeybatı sahilindeki Petermann Buzulu’ndan yaklaşık 120 kilometrekare büyüklüğünde bir buz parçasının koptuğunu açıkladı.

Delaware Üniversitesi’nden (ABD) Andreas Münchow‘a göre bu parçalanma, 1962 yılından bu yana Kuzey Kutbu’ndan kopan en büyük Arktik buzdağı kütlesini oluşturuyor.

Bilim insanları, Petermann Buzulu’ndaki büyük çatlağı uzun süredir izliyordu. 2010 yılında Petermann Buzulu’ndan 250 kilometrekare büyüklüğünde bir parça daha kopmuştu.

Delaware Üniversitesi’nden Andreas Muenchow, son 150 yıllık veriler incelendiğinde Kuzey Kutbu’nda çok büyük değişikliklerin meydana geldiğinin görüldüğünü ve küresel ısınmanın etkilerinin çok ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.

Kopan parçanın kışın yeniden donmaması halinde buzdağının Grönland ve Kanada arasındaki denize kayabileceğini düşünülüyor. Petermann Buzulu’nda çatlakların oluştuğu daha önceden belirlenmişti; yakın zaman içinde buzuldan kopmalar olması bekleniyordu. Münchow, buzdağının güneye inmesi hâlinde bölgedeki deniz trafiğini de etkileyebileceğini söylüyor.

Buzuldan kopan parçanın, deniz seviyesinin yükselmesine herhangi bir etkide bulunması beklenmiyor.

Buzuldaki kopmayı, Kanada Buz Hizmetleri‘nden Trudy Wohlleben’in, NASA’nın uydu görüntülerinden belirlediği söyleniyor. Görüntüler, Petermann Buzulu’nun 70 km uzunluğundaki yüzer buz tabakasının yaklaşık dörtte birini kaybettiğini gösteriyor.

Münchow, kopan buzdağının, ABD’nin 120 günlük gündelik su ihtiyacını karşılayabilecek miktarda içilebilir su içerdiğini belirtiyor. Ayrıca buzuldaki kopmanın küresel ısınmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz netlik kazanmadığını söylüyor. Her yıl Grönland buzullarından binlerce buzdağı kopuyor; ancak bunların boyutu nadiren son kopmadaki düzeylere ulaşıyor.