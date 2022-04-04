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Kültür-Sanat

Grammy töreninde Will Smith'in tokadı unutulmadı

Komedyen Bargatze sahneye kask takarak çıktı

04 Nisan 2022 12:44

T24 Dış Haberler

Will Smith'in Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a yaptığı şaka nedeniyle sahnede tokat atması geçen haftanın en çok konuşulanlarından olurken, Grammy Ödül Töreni'nde komedyen Nate Bargatze gündemden düşmeyen olaya gönderme yaptı.

Bargatze, ödül vermek üzere sahneye kafasında büyük bir kaskla çıktı. 

LeVar Burton, Bargatze'yi sahneye çağırırken, "Bir sonraki ödülü verecek kişinin bir komedyen olduğu konusunda hepinizi uyarayım. Ne demek istediğimi anladınız herhalde... O yüzden herkesi yerlerinde oturması ve ellerini kendisine saklaması konusunda uyarıyorum" dedi.

Bargatze sahneye kaskla çıktıktan sonra, "Artık komedyenlerin ödül törenlerinde şaka yaptıkları kısımda bunu takması gerektiğini söylediler" dedi. 

Smith, geçen hafta Oscar Ödül Töreni'nde eşinin saçlarının dökülmesiyle ilgili şaka yapan Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

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