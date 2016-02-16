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Yaşam
Deutsche Welle

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Grammy Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Taylor Swift geceden "Yılın Albümü"nün de dahil olduğu üç ödülle ayrıldı.

16 Şubat 2016 11:50


Dünyanın en prestijli müzik ödülleri arasında kabul edilen Grammy Ödülleri için Los Angeles'taki Staples Center'da bir tören düzenlendi. 83 dalda verilen ödüllerin bu seneki yıldızı "1989" albümü ile 26 yaşındaki Taylor Swift oldu. 7 dalda ödüle aday gösterilen Swift, "Yılın Albümü" ödülünün yanı sıra "En İyi Pop Vokal Albümü" ve "En İyi Müzik Videosu" (Bad Blood) ödüllerini de kazanmayı başardı.

"Yılın Şarkısı" ödülünü ise "Thinking Out Loud" şarkısı ile Ed Sheeran kazandı. Sheeran ilk kez Grammy Ödülü aldı.

Törende ilk kez ödüllendirilen isimlerden biri de pop yıldızı Justin Bieber oldu. Bieber, "Where Are U Now" şarkısıyla "En İyi Dans Kaydı" kategorisindeki ödüle layık görüldü.

Bu yılın en önemli ödülleri şöyle sıralandı:

- Yılın Kaydı: Mark Ronson ve Bruno Mars - «Uptown Funk»

- Yılın Şarkısı: Ed Sheeran - «Thinking Out Loud»

- En İyi Yeni Sanatçı: Meghan Trainor

- En İyi Pop-Solo Performansı: Ed Sheeran - «Thinking Out Loud»

- En İyi Pop Vokal Albümü: Taylor Swift - «1989»

- En İyi Rock Albümü: Muse - «Drones»

- En İyi Rap Albümü: Kendrick Lamar - «To Pimp A Butterfly»

- En İyi R&B Şarkısı: D'Angelo und Kendra Foster - «Really Love»

- En İyi Çağdaş Urban Albümü: The Weeknd - «Beauty Behind The Madness"

1957 yılından bu yana verilmekte olan Grammy'i en fazla kazananların başında 22 ödülle U2 ilk sırada yer alıyor. U2'yu 18 ödülle Michael Jackson izliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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