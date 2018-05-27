Göztepe'ye hentbolda 3 takviye

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, transferde hareketli günler yaşıyor. Mevcut kadrosundan Mykhaylo Krivchikov, Janko Kevic, Marouan Chouiref, Amir Cakic, Can Çelebi, Baran Nalbantoğlu ve Gökhan Örnek ile vedalaşan Uçan Adamlar, kadrosuna 3 takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar Maliye Milli Piyango\'dan Halil İbrahim Öztürk, Nilüfer Belediyesi SK forması giyen Atilla Zaman ve Enes Gümüşok\'u kadrosuna dahil etti. Başkan Mehmet Sepil\'in aldığı karar sonrası kadorusanda yabancı hentbolcu barındırmayacak Göz-Göz\'de transfer çalışmaları sürecek.