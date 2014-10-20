Göztepespor Suat Kaya ile yollarını ayırdı

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamasına rağman Bugsasspor bereberliğiyle lider Banbandırmaspor’un 6 puan gerisine düşen Göztepespor yönetimi, Teknik Direktörleri Suat Kaya’yla yollarını ayırma kararı aldı.

'Hocanın yönetim şekli bize göre değil'

DHA’da Ergin Karataş’ın haberine göre, Göztepespor Başkanı Mehmet Sepil,yönetimle görüşerek Suat Kaya'yla yollarını ayırma kararı aldı. Suat Kaya'nın geçen sezonki başarısının altını da çizen yönetimin veda açıklamasında, "Hocanın takımı yönetme şekli ile bizim uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda uygulamak istediğimiz yönetim biçiminin farklı olduğunu tespit ettik. Kendisine kontratının iptal edildiği bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.



Görevine son verilmesiyle ilgili konuşan Suat Kaya, "Ben istifa etmiyorum. Yönetimin kararına saygı duyarım" dedi.



