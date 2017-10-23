Göztepe'nin kozu eski Kasımpaşalılar

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçına kilitlendi. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncuları Oscar Scarione ve Andre Castro bu maçla eski takımlarına rakip olacak.

Castro, 2013-14 sezonunda Porto\'dan geldiği Kasımpaşa\'da 4, Scarione de aynı sezon St. Gallen\'den transfer olduğu lacivert-beyazlılarda 3 sezon top koşturdu. Castro, Kasımpaşa formasıyla 132 maça çıkıp 19 gol atarken, Scarione ise İstanbul ekibinde 94 karşılaşmada 40 kez ağları sarsmayı başardı. Kasımpaşa\'da müthiş bir performans sergileyen ikili, Göztepe\'nin de bu sezon en önemli kozları oldu. Castro, Göztepe\'de Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol sevinci yaşarken toplam 4 asist yaptı.

Scarione de yine Göztepe\'ye 2 gol kazandırıp Fenerbahçe ve Gençlerbirliği müsabakalarını boş geçmedi. Castro, 9 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalmayı başarırken, Scarione de yine tüm müsabakalara ilk 11\'de başladı. Kasımpaşa sınavında da Teknik Direktör Tamer Tuna\'nın etkili silahları olacak iki oyuncunun sergileyeceği performans şimdiden merak konusu oldu. Göztepe\'nin Kasımpaşa maçı öncesi deplasman formu taraftarı umutlandırdı. Dış sahada sadece Kayserispor\'a 1-0 yenilen İzmir ekibi, Osmanlıspor\'u 2-0, Sivasspor\'u 3-2, Antalyaspor\'u da 3-1 yenip 9 puan topladı. Göztepe, Galatasaray\'dan sonra gurbette en başarılı ikinci takım konumunda. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de sakatlıkları bulunan kaleci Beto, Peybernes, Ghilas, Emrecan ve Hakan\'ın tedavileri sürüyor.

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