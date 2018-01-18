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Spor

Göztepe'de Sepil ve Tuna takımı değerlendirdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig’de ikinci yarıya iddialı hazırlanan Göztepe’de başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu

18 Ocak 2018 00:23

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig’de ikinci yarıya iddialı hazırlanan Göztepe’de başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sepil ve Tuna istikrarlı gidişatın süreceğini söyledi. İlk yarıda toplanan 30 puanın başarı olduğunu belirten Sepil, “Umduğumuzun ötesinde güzel bir başarı yakaladık. İlk haftaları zor olan bir ligde başarılı bir ilk yarı geçirdik. İyi başladık, duraksama oldu ama sonunu tekrar iyi getirdik. İlk devrede yakaladığımız başarı beklenmeyen bir başarıydı, hızlı yakaladık, umarım bu hızlı gidiş ayağımıza dolanmaz. Biz Tamer hoca ile yıllar boyu çalışmak istiyoruz. Bunu kontrat haline de getiririz, onda bir sorun götürmüyorum\" dedi.
Gürsel Aksel Tesisleri’nin yerine inşa edilen yeni stadın alışveriş merkezi olmayacağını, İzmir\'in en önemli ilgi noktalarından biri olacağını ifade eden Sepil, Torbalı ilçesinde yapılacak akademi inşaatının da Mart ayında başlayacağını kaydetti.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da ilk transfer döneminden itibaren çok sağlıklı çalışmalar yaptıklarını, ilk yarıyı 30 puanla tamamladıklarını söyledi.
Her teknik direktörün bir puan hedefi olduğunu kaydeden Tuna, \"Sezon başı 20-30 puan arasındaki hedef gerçekçi bir hedefti. İkinci yarıda 9-10 galibiyet tahmin ediyoruz ama olmayabilir de. Son haftalarda düşme hattındaki takımların, Avrupa\'yı zorlayan takımların performansları faklı olabiliyor. İlk yarıyı 14 puanda bitiren takımlar bile ligde iyi pozisyon almak için çalışıyorlar. Biz bu yılın ve gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili bir plan içine girdik” yorumunu yaptı.

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