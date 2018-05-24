Göztepe'de iç transfer Bektaş'a bağlı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'de Tamer Tuna\'nın yerine Bayram Bektaş\'ın 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilmesi iç transferi yeniden şekillendirecek.

Tuna\'nın yeni sezonda kesin olarak gönderilecekler listesine yazmayı düşündüğü Nabil Ghilas, Oscar Scarione, Milos Kosanovic, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Joan Gouffran\'a gün doğdu. Bektaş\'ın teknik direktör olmasının ardından oyuncuların durumlarının tekrar değerlendirileceği ifade edildi. Genç teknik adamın en kısa sürede raporunu yönetime vereceği ifade edilirken, mevcut kadroyu çok bozmak istemediği bildirildi.

İlk sezonunda ligi 6\'ncı bitirerek başarılı bir grafik ortaya koyan Göztepe\'de başkan Mehmet Sepil\'in de takımda büyük rötuşlar yapmayı düşünmediği, nokta transferlerle kadroyu oluşturacağı vurgulandı. Sarı-kırmızılılara imza atan, ardından İzmir\'den ayrılan Bayram Bektaş\'ın scout ekibinden de geniş çapta bilgi alacağı, ayrıca sezon açılışına kadar Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde futbolcu izleyeceği bildirildi. Yurt içinde de liste hazırlığına başlayan Bayram Bektaş\'ın kampa kadar transferlerin tamamlanmasını istediği açıklandı.

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