Göztepe'de başarının sırrı istikrar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'de milli maç arasından sonra Kayserispor\'u 2-0, Trabzonspor\'u 2-1 ve Atiker Konyaspor\'u 3-2 yenerek 12 puanla 5\'inci sıraya adını yazdıran Göztepe\'de teknik direktör Bayram Bektaş kadro istikrarını hiç bozmadı.

Üç karşılaşmaya da aynı 11\'le çıkan Bektaş\'ın tercihleri başarıda büyük rol oynadı. Kaleyi her zaman olduğu gibi kaptan Beto\'ya teslim eden genç teknik adam, geri dörtlüde Gassama, Titi, Reis ve Traore ile oynadı. Orta sahanın merkezini yeni transferler Alpaslan ve Borges\'ten kuran Bayram Bektaş, forvet arkası pozisyonunda Castro\'yu görevlendirdi. Kanatları Yasin ve Halil\'le kuran Bektaş forvete Jarome\'u yerleştirdi. Bayram Bektaş oyunun gidişatına göre Tayfur, Deniz, Cikalleshi, Gouffran, Yalçın, Berkan ve Poko\'yu sonradan sahaya sürdü.

Sakatlık ya da cezalı olmadıktan sonra ideal 11\'inden asla vazgeçmeyen Bayram Bektaş istikrarın futbolda önemli olduğunu vurguladı.

Her futbolcusunun hazır olması gerektiğini belirten Bektaş, \"Futbolcularımın performansından memnunum. Üç maçta sahaya çıkardığımız veya sonradan oyuna soktuğumuz isimler ellerinden geleni yaptı. Bu hafta Kasımpaşa karşılaşmasında da herkes elinden gelen mücadeleyi gösterecektir\" diye konuştu.

Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kasığında ödem tespit edilen Halil\'in yoğun şekilde tedavisi sürüyor. Kasımpaşa deplasmanına yetişmesi için sağlık biriminin seferber olduğu öğrenilirken, sakatlıkları bulunan Kadu ve Atakan ise forma giyemeyecek. Ayak bileğinden sorun yaşayan Cikalleshi\'nin durumu belirsiz.