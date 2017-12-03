T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de atanla tutan fark yarattı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'in 14

03 Aralık 2017 16:32

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'in 14. haftasında düşme hattında bulunan Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 1-0 yenerek 2\'de 2 yapan Göztepe\'de kaleci Beto ve golcü Jahovic maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi olan Portekizli eldiven, Karabükspor karşısında adeta duvar ördü. Maçın 32. dakikasında Karabükspor\'un kazandığı penaltıda Yatabare\'ye gol izni vermeyen 35 yaşındaki kaleci, birçok pozisyonda da takımını ipten aldı. Beto\'nun kurtarışlarıyla hayat bulan Göztepe\'de bu kez takımın en skoreri Adis Jahovic sahneye çıktı. Makedon yıldız 58. dakikada attığı golle takımını uçurdu. Gol sayısını 12\'ye çıkaran Jahovic, krallıkta ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı. Önce Teleset Mobilya Akhisarspor ardından Kardemir Karabükspor engellerini gol yemeden geçen Göz-Göz, yeniden adını üst sıralara yazdırdı. 24 puana ulaşan sarı-kırmızılılar  kalan 3 haftada Evkur Yeni Malatyaspor (D), Atiker Konyaspor ve Galatasaray\'la (D) kozlarını paylaşacak. 

Teknik Direktör Tamer Tuna alınan galibiyetin çok değerli olduğunu vurguladı. \"Biz iyi bir takımız, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz\" diyen Tuna, \"Aldığımız galibiyeti kilometrelerce yol katedip bizi burada yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan ediyorum. Rakibimize 20 şut attırıp, 14 korner kullandırdık. Böyle bir maçtan galibiyet çıkarmak bizim takım olduğumuzun işaretidir. Karşılıklı top kayıplarının fazlaca yaşandığı bir karşılaşma oynadık. Belki oyun kalitesi olarak üste çıkamadık. Daha önceki haftalarda yaptığımız pozitif oyunu Karabükte sahaya yansıtamadık. Ama gol yememe reaksiyonumuz sürdü ve bu refleksle de 3 puan bizim oldu\" dedi. Beto ve Jahovic\'i de değerlendiren Tuna, \"Beto penaltıyı çıkardıktan sonra toparlanma sürecine girdik. Jahovic de gerekeni yaptı. Tüm futbolcularımız galibiyet için canla başla mücadele etti. Hepsini kutluyorum\" yorumunu yaptı. Tamer Tuna, devre arasında kadroya 1 ya da 2 takviye yapabileceklerini de sözlerine ekledi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA SÜPER LigKardemir KarabüksporGöztepeBetoJahovicSarıkırmızılılaraPortekizliKarabüksporMaçınYatabareAdis JahovicMakedonGolTeleset Mobilya AkhisarsporGözGözEvkur Yeni MalatyasporAtiker Konyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24