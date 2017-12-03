Göztepe'de atanla tutan fark yarattı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'in 14. haftasında düşme hattında bulunan Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 1-0 yenerek 2\'de 2 yapan Göztepe\'de kaleci Beto ve golcü Jahovic maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi olan Portekizli eldiven, Karabükspor karşısında adeta duvar ördü. Maçın 32. dakikasında Karabükspor\'un kazandığı penaltıda Yatabare\'ye gol izni vermeyen 35 yaşındaki kaleci, birçok pozisyonda da takımını ipten aldı. Beto\'nun kurtarışlarıyla hayat bulan Göztepe\'de bu kez takımın en skoreri Adis Jahovic sahneye çıktı. Makedon yıldız 58. dakikada attığı golle takımını uçurdu. Gol sayısını 12\'ye çıkaran Jahovic, krallıkta ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı. Önce Teleset Mobilya Akhisarspor ardından Kardemir Karabükspor engellerini gol yemeden geçen Göz-Göz, yeniden adını üst sıralara yazdırdı. 24 puana ulaşan sarı-kırmızılılar kalan 3 haftada Evkur Yeni Malatyaspor (D), Atiker Konyaspor ve Galatasaray\'la (D) kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Tamer Tuna alınan galibiyetin çok değerli olduğunu vurguladı. \"Biz iyi bir takımız, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz\" diyen Tuna, \"Aldığımız galibiyeti kilometrelerce yol katedip bizi burada yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan ediyorum. Rakibimize 20 şut attırıp, 14 korner kullandırdık. Böyle bir maçtan galibiyet çıkarmak bizim takım olduğumuzun işaretidir. Karşılıklı top kayıplarının fazlaca yaşandığı bir karşılaşma oynadık. Belki oyun kalitesi olarak üste çıkamadık. Daha önceki haftalarda yaptığımız pozitif oyunu Karabükte sahaya yansıtamadık. Ama gol yememe reaksiyonumuz sürdü ve bu refleksle de 3 puan bizim oldu\" dedi. Beto ve Jahovic\'i de değerlendiren Tuna, \"Beto penaltıyı çıkardıktan sonra toparlanma sürecine girdik. Jahovic de gerekeni yaptı. Tüm futbolcularımız galibiyet için canla başla mücadele etti. Hepsini kutluyorum\" yorumunu yaptı. Tamer Tuna, devre arasında kadroya 1 ya da 2 takviye yapabileceklerini de sözlerine ekledi.