Göztepe Sivasspor'a konuk olacak

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta deplasmanda Antalyaspor\'a 1-0 kaybederek düşüşünü sürdüren Göztepe, yarın kendisi gibi orta sıralarda yer alan Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı\'nda Arda Kardeşler\'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Konuk sarı-kırmızılılarda kart cezalısı stoper Reis ile sakatlıkları bulunan sol bek Traore, defans oyuncusu Hakan ve orta saha Atakan forma giyemeyecek.

Ligde son 3 maçından puansız ayrılan İzmir temsilcisinde teknik direktör Bayram Bektaş zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına güvendiğini söyledi. Bektaş, \"Kötü gidişatımızı Sivas\'ta durduracağımıza inanıyorum. Maça en iyi şekilde hazırlandık\" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon Demir Grup Sivasspor\'u deplasmanda 3-2, Bornova Stadı\'nda da 1-0 yenmeyi başarmıştı. Bu maç öncesi iki ekibin de 18 puanı bulunuyor.

Göztepe\'nin muhtemel 11\'i şu şekilde:

Beto - Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Cikalleshi (Jarome)