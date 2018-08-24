Göztepe ilk peşinde

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'e döndükten sonra 3 köklü İstanbul takımını hiç mağlup edemeyen Göztepe, yarın Bornova Stadı\'nda saat 21.45\'te ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında zincir kırmaya çalışacak.

Geçen sezon iç sahada Fenerbahçe\'yle oynadığı açılış maçından 2-2\'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ardından rakiplerine karşı çıktığı tüm karşılaşmaları kaybetti. Fenerbahçe\'yi rövanşta 2-1 yenilen İzmir temsilcisi, Beşiktaş\'a iç sahada 3-1, deplasmanda 5-1, Galatasaray\'a ise İstanbul\'da 3-1, evinde rakibinin şampiyonluğunu ilan ettiği son maçta 1-0 mağlup oldu. Ligde yeni sezona evinde Evkur Yeni Malatyaspor\'a 3-1 yenilerek başlayan Göztepe, son maçta Galatasaray\'a yine 1-0 teslim olmaktan kurtulamadı.

Sarı-kırmızlılar, Yeni Malatyaspor\'a 1-0 yenildikten sonra hafta içinde transfer hamleleriyle ses getiren Fenerbahçe\'yi 18 yıldır yenemedi. Rakibine karşı son galibiyetini 1999-2000 sezonunda 16 Nisan 2000\'de oynanan maçta 3-2\'lik skorla alan İzmir ekibi, ardından oynanan 7 maçta sarı-lacivertlilerin bileğini bükemedi. İki takım arasındaki toplam 48 lig maçında Fenerbahçe 22, Göztepe 7 galibiyet alırken 19 maç da berabere bitti. Yarın Cüneyt Çakır yönetiminde oynanacak maç öncesi satışa çıkan tüm biletler kısa süre içinde tükendi.

Göztepe\'de cezaları biten Beto ve Poko, bu karşılaşmayla takıma dönecek. Castro\'nun ise cezası devam ediyor.