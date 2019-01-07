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Spor

Göztepe ilk kez basına açık çalıştı

Çalışmanın neşesi Beto Gassama ve Castro takımdan ayrı çalıştı Olgucan KALKAN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor

07 Ocak 2019 23:33

Çalışmanın neşesi Beto
Gassama ve Castro takımdan ayrı çalıştı

Olgucan KALKAN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısını 22 puanla 10\'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya\'nın Belek beldesinde devam ediyor.
Göztepe, Antalya kampında ilk kez basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Takım toplantısıyla başlayan antrenmanda oyuncular 5\'e 2 çalışması yaptı. Daha sonrasında 4 gruba ayrılan oyuncular değişmeli olarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştirilirken, Gassama ve Castro ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Öte yandan çalışmanın bir bölümünde genç kalecilerle iddiaya giren deneyimli file bekçisi Beto, sıfırdan gol atmaya çalıştı. Üst üste şansını deneyen Portekizli kaleci topu ağlara gönderemeyerek iddiayı kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar 
- Beto\'nun sıfırdan gol atmaya çalışması

FOTOĞRAFLI

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