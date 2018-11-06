Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

STAT: Bornova

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xxx), Titi (xx), Reis (xxx), Berkan (xx), Poko (xxx), Borges (xx), Yasin (xxx) (Dk. 89 Gouffran), Castro (xxx) (Dk. 64 Alpaslan xxx), Halil (xxx), Jerome (xx) (Dk. 63 Cikalleshi xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Samudio (xx), Brabec (x), Saadane (xx), Mehmet (x), Ali (x) (Dk. 84 Mustafa), Koray (x), Boldrin (xxx), Robin Yalçın (xx), Aminu (x) (Dk. 81 Süleyman x), Vedat Muriqi (x) (Dk. 65 Gladky xx)

GOLLER: Dk. 29 Yasin, Dk. 80 Alpaslan (Göztepe)

SARI KART: Dk. 76 Ali (Çaykur Rizespor)

SPOR Toto Süper Lig\'de Göztepe, düşme hattındaki Çaykur Rizespor\'a evinde şans tanımayarak 2-0 galip geldi.

İç sahada üst üste 5\'inci galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 29\'uncu dakikada Yasin ve 80\'inci dakikada Alpaslan attı. Son 7 maçı 5 galibiyetle geçen Göztepe, puanını 18\'e çıkarıp Avrupa iddiasını güçlendirdi. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Çaykur Rizespor ise 8 puanla düşme hattında kaldı. Karşılaşma sonrası Göztepe, sevincini Bornova Stadı\'nı dolduran taraftarlarıyla paylaştı.

2\'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Casrto\'nun yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu kaleci Gökhan, yumruklarıyla uzaklaştırdı.

7\'nci dakikada gelişen Göztepe atağında Halil\'in sağ kanattan pasıyla ceza sahasına giren Yasin, kaleci Gökhan\'la girdiği mücadelede şutunu çektikten sonra yerde kaldı. Göztepeliler penaltı beklerken Hakem Yaşar Kemal Uğurlu korneri gösterdi.

25\'inci dakikada Çaykur Rize tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan Boldrin\'in ortasında Samudio\'nun ceza sahasında gelişine sert şutunu kaleci Beto kornere çeldi.

29\'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil\'in ortaladığı topu arka direk dibinde Yasin kafayla ağlara bıraktı: 1-0.

37\'nci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren ev sahibinden Jerome\'un şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

69\'uncu dakikada gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil\'in şutunu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

80\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Göztepe hücumunda topu sol çaprazda önüne alıp ceza sahasına giren Alpaslan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Gökhan\'ı avladı: 2-0.

86\'ncı dakikada Çaykur Rizesporlu Robin Yalçın ceza alanı dışından kaleyi yokladı, üstten aut.

Karşılaşma 2-0 Göztepe\'nin üstünlüğü ile sona erdi.