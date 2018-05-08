T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Avrupa rotasına giremedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe bitime 2 hafta kala büyük fırsatı elinden kaçırdı

08 Mayıs 2018 17:17

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de evinde Yeni Malatyaspor\'la golsüz berabere kalan Göztepe bitime 2 hafta kala büyük fırsatı elinden kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmek için çekiştiği rakipleri Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor\'un kazanamadığı haftayı kötü değerlendirerek beşinci sıraya yükselme şansını elinin tersiyle itti. Puanını 48\'e yükselten Göz-Göz 33. haftaya Trabzonspor\'un 1 puan gerisinde altıncı basamakta girdi. 

Teknik Direktör Tamer Tuna, Yeni Malatyaspor müsabakasında alınan sonucun Avrupa şanslarını etkilediğini söyledi. Her şeye rağmen iyi bir sezon geçirdiklediklerini anlatan Tuna, \"Biz Yeni Malatyaspor maçında bu sezonun hayali oyan Avrupa\'yı kazanmak istedik. Taraftarımıza hak ettiğini vermek istedik. Her şeye rağmen gelecek yıllara iyi bir şekilde hazırlandığımız bir sezon geçirdik. Kalan 2 maçımızda da üst düzey futbol oynayacağız ve ligi iyi bir konumda tamamlayacağız\" dedi. 

Geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulunan genç teknik adam, \"Uzun yıllar sonra Göztepe\'de sezonu tamamlayan ikinci teknik adam olacağım. Asla başka takımlara gitmek gibi bir düşüncem olmadı. Buradan çok iyi bir teklif aldım. Para dahi konuşmadım. Kalbim hep Göztepe\'de\" ifadelerini kullandı. 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig\'de üst sıralardan hiç kopmayan Göztepe, kalan 2 haftada önce kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor\'a konuk olacak ardından belki de şampiyonu belirleyecek olan maçta Bornova Stadı\'nda Galatasaray\'la karşılaşacak.   

Gassama atağı

YENİ Malatyaspor beraberliği ile Avrupa şansını zora sokan Göztepe, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. İç transferde kalecisi Beto ile 2 yıllık sözleşme yenileyen Göz-Göz\'ün, dış transferde ise Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama ile anlaştığı belirtildi. Sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşen kurmayların büyük ölçüde transferi bitirdiği bildirildi. Alanyaspor\'a 2016-17 sezonunda Fransa\'nın Lorient takımında gelen Gassama oldukça istikrarlı bir tablo çizdi. Deneyimli oyuncu Akdeniz temsilcisinde 2 sezonda 59 maça çıktı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA SPOR Toto Süper LigYeni MalatyasporGöztepeSarıkırmızılılar UEFA Avrupa LigiTrabzonspor KayserisporSivassporPuanınıGözGözTrabzonsporDirektör Tamer Tuna Yeni MalatyasporAvrupaHerTunaTaraftarımıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24