Göztepe 0-2 Alanyspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ve Alanyaspor, İzmir'de karşı karşıya geldi.

38. dakikada Göztepe'nin Cherif Ndiaye ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın son bölümüne golsüz eşitlikle girilirken Alanyaspor'da Famara Diedhio, 71. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. 90+7'de ise Tayfur Bingöl, farkı ikiye çıkarttı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Alanyaspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sezonki 14. galibiyetini alan Alanyaspor, puanını 49'a yükseltti. Bu maçla birlikte üst üste yedinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Milli takım arasının ardından Alanyaspor, Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.