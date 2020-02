Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından

Bektaş: \"Penaltı golü oyunumuzu bozdu\"

Onur ATIŞ - Davut CAN / İZMİR (DHA) - Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi. \"Bu güzel atmosferde stadı dolduran taraftarımızı mutlu edemedik\" diyen genç teknik adam, \"Lidere karşı sahaya yansıtmak istediğimiz bir oyun anlayışımız vardı. 8\'inci dakikada penaltı golüyle yenik duruma düştük. Bu gol oyunumuzu bozdu. Disiplinden koptuk, alan paylaşımında hatalar yaptık. Rakibe oynama olanağı verdik. Biz de çok fazla pozisyon bulduk, net fırsatlarımız oldu. Skor 2-0 olduktan sonra oyun biraz daha bizim açımızdan koptu. Rakip iyi savunma yaptı, kontra ataklarla hücuma çıkmaya çalıştı. Belki penaltı olmasaydı, belki öne geçseydik her şey farklı olabilirdi. Mücadalemiz iyiydi ama sonuçlandırma adına final paslarını olgunlaştırma adında başarılı olamadık, kötü ortalar yaptık. Başakşehir\'i tebrik ediyorum\" dedi.

AVCI: \"TAKTİK DİSİPLİNE SADIK KALDIK\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Göztepe karşısında güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Avcı, \"Ligin iyi organize olmuş, tarihi olan, seyirci kültürü olan, içeride baskı yapabilen, bizden sonda en fazla pas oyununu oynayan bir takıma karşı oynadık. Rakibin önde koşu yapabilen futbolcuları vardı. Bunları çalıştık. Bazen baskı yaptık bazen rakibi içeri yönlendirdik. Bu da bize ilk golü getirdi. Göztepe baskı yapan bir takım. Bu yüzden merkezi kullanmadan kenarları kullandık. En çok topla buluşanlar beklerimiz oldu. Deneyimli ve yaşlı bir takım olmamıza rağmen rakipten 7 kilometre daha fazla koştuk. Farklı da kazanabilirdik gol de yiyebilirdik. Oyuncularım taktik disipline sadık kaldı. Herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

\"TAMAMEN BAŞAKŞEHİR\'E ODAKLANDIM, ADIMIN BU KULÜPLERLE ANILMASI GÜZEL\"

Abdullah Avcı, sezon sonunda adının Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarla anılması hakkındaki soruya şu cevabı verdi: \"Bizimkisi bir roman. 12 senedir buradayız. Doğru işler yapmışız ki adımız bu kulüplerle anılıyor, çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekibimle tamamen Başakşehir\'e odaklandık. Şu an itibarıyla konsantrasyonumuzla doğru hikayeyi güzel bitirmek istiyoruz.\"

Avcı, son 2 sezondur zirve yarışında olduklarını da sözlerine ekledi, \"Ayaklarımız yere sağlam basacak. Bugün itibariyle \'sadece biz varız\' diyemeyiz. Büyük camialarla yarışıyoruz. Onlar yarışta yok diyemem, geri dönüşleri iyi yapabilen camialar var. Biz doğru çalışacağız\" yorumunu yaptı.

