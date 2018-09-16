Göztepe - Kayserispor maçının ardından

Onur ATIŞ - Davut CAN / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci haftaya namağlup giren Kayserispor\'u konuk eden Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazanarak rakibine ilk üzüntüsünü tattırdı. Maça hızlı başlayan Göz-Göz önce 18\'de Yasin\'le perdeyi açtı 20\'de ise Alpaslan\'la farkı 2\'ye çıkardı. Devre arasına 2 farkla üstün giren Göztepe ikinci yarıda da hata yapmadı ve sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi.

SAĞLAM: \"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK\"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısını çok kısa tuttu. Deneyimli teknik adam, \"Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü başladık, kötü devam ettik, kötü oynadık. Haklı bir mağlubiyet aldık. Performanstan dolayı taraftarımızdan ve kamuoyundan özür diliyoruz. Göztepe\'yi de tebrik ediyoruz\" dedi.

BEKTAŞ: \"RAKİBİ ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK\"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rakibi çok iyi analiz ettiklerini belirten Bektaş, \"Karşımızda çok zor gol yiyen bir takım vardı. Kendi karakterimizi yansıttık ve sonuca gittik. Bir forvetle oynamanın avantajını yaşadık. Cikalleshi ve Jarome\'un ne kadar faydalı olacağını gördük. Kayserispor kanatlar ve beklerin bindirmesiyle gol bulan bir takımdı. İyi defans yaptık ve Kayserispor\'a 18 ortanın sadece 1\'ini vurdurduk. Skoru 2-0\'a getirince rakibimizin kurgusu değişti. Uzun topa döndüler. Biz de bu topları iyi karşıladık ve hızlı hücuma çıktık. Ancak beceriksiz kaldık, 3\'üncü golü bulabilirdik. Gol yemeden maçı bitirmek önemli. Ben oyuncularımı kutluyorum. İzleyenlerin de keyif aldığını düşünüyorum. Çünkü topun oyunda kalma dakikası 64\'tü. Böyle oynadığımız takdirde içeride dışarıda her maçımızı kazanırız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam\'ın açıklamaları

- Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş\'ın değerlendirmeleri