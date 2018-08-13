(Görüntülü)Ordu'da bir çoban 2 aylık düve buldu

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU?nun Ünye ilçesinde bir çoban, dün gece ilçe merkezinde başıboş gezen 2 aylık düve buldu. Bulduğu düveyi kendi ahırına bağlayan çoban, düvenin sahiplerinin gelmesini bekliyor. Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi\'nde yaşanan olayda hayvancılıkla uğraşan çoban 42 yaşındaki Murat Küçük, dün gece çobanlığını yaptığı ahırın etrafında başıboş gezen 2 aylık bir düve fark etti. Sahibini çevrede göremeyen Küçük, durumu zabıtaya bildirdi. Sahibinin ahırından kaçtığı belirlenen düvenin kaçmaması için önlem alan Küçük, düveyi kendisinin çobanlık yaptığı ahırın önüne bağladı. Küçük, \"Dün gece saat 00.50?de düveyi sahipsiz bir şekilde gördüm. Koşuyordu ve yakaladım. Bende diğer ineklere baktığım ahırın önüne bağladım. Düvenin sahibini bekliyoruz\" dedi.