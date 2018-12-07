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(Görüntülü) Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, Bodrum'da, doğumunun 87'nci yılında düzenlenen konserle anıldı

07 Aralık 2018 13:31

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK Sanat Müziği\'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, Bodrum\'da, doğumunun 87\'nci yılında düzenlenen konserle anıldı. Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği tarafından Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'nde, sanat güneşi Zeki Müren\'in doğumunun 87\'nci ylı nedeniyle \'Doğduğu Gün\' adlı konser programı düzenlendi. Zeki Müren hayranları, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. 500 kişilik salonda yaklaşık 600 kişi konseri izledi. Müren\'in unutulmaz eserlerinin yanı sıra Türk Sanat Müziği\'nin beğenilen parçaları da yorumlandı. Konserin tüm geliri, Zeki Müren\'in de mal varlığını bağışladığı, Türk Eğitim Vakfı\'na bağışlandı. Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki 60 kişiden oluşan Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Topluluğu\'nun sahne aldığı konserde; sürpriz bir evlilik teklifi de yapıldı. Topluluk üyelerinden ritim sanatçısı Abdullah Ceyhan, şef Ahmet Sabancı\'nın korist ve ritim sanatçısı Sezen Kurt ile birlikte kendisini yanına davet etmesiyle, dizlerinin üzerine çöktü. Yanında getirdiği yüzükle, Kurt\'a evlenme teklifi etti. \'Evet\' cevabı alan Ceyhan\'ın mutluluğu yüzüne yansıdı. İki bölümden oluşan konser sonunda sanatseverler, Şef Ahmet Sabancı\'yı ve koro üyelerini uzun süre alkışladı.

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