(Görüntülü) Yozgat kent merkezi beyaza büründü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. ​Yozgat\'ta dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara yağışına bıraktı. Gece boyunca aralıklarla yağan karla birlikte, kent beyaz örtüye büründü. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları, çarşı esnafı da iş yerlerinin önlerini temizledi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışına en çok sevinen ise yine çocuklar oldu. Çocuklar, kartopu oynayıp karın tadını çıkarttı. Yozgat kent merkezinde, kar yağışı aralıklarla devam ederken, karayollarında ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı bildirildi.