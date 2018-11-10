(Görüntülü) Yayla yolunda kaza: 5 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),(DHA)- TRABZON\'un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası\'nde kontrolden çıkan otomobilin 70 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 2?si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Erikbeli Yaylası\'da meydana geldi. Yılmaz Albakan idaresindeki 61 NJ 652 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp yol kenarından şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan sürücü Yılmaz Albakan, eşi Aynur Abakan, kızı Gülhanım Albakan, oğlu Abdullah Albakan ve yeğeni Hakan Altop yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trabzon\'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan, Aynur Albakan ve kızı Gülhanım Albakan\'ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazada hurdaya dönen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.