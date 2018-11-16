(Görüntülü) Yayla dönüşü kara yakalandılar

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapanırken, yaylalardaki büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri ve sahipleri dönüş yolunda kar nedeniyle zor anlar yaşadı.



Erzincan\'ın Üzümlü ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 3 bin 500 metre yükseklikteki Keşiş Dağları\'nda bulunan Sarıkaya köyü ve mezralarının yolları gece bastıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının zaman zaman 1 metreye çıktığı bölgede Erzincan İl Özel İdaresi\'nden yardım isteyen köylülerin yolları, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Bu sırada aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Şenlik mezrasından büyük ve küçükbaş hayvanları ile inmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hayvan sürüleri yolların açılmasıyla inişe geçti. Kar yağışı nedeniyle köy ve mezra yollarının geceden beri kapalı olduğunu ifade eden köylüler, özel idare ekiplerinin sabah saatlerinde yollarını yeniden açmasından dolayı mutlu olduğunu söylediler.



33 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Erzincan\'da dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 2\'si merkezde olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri 5 ayrı ekiple mevsim şartlarına bağlı olarak bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.