T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Ali Türkmenelli (58), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

09 Ağustos 2018 02:42

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, Ali Türkmenelli (58), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak\'taki bir apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evden kötü kokuların geldiğini fark eden apartman sakinleri, Ali Türkmenelli\'nin kapısı çaldı. Defalarca zile basan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Çilingir eşliğinde eve giren polisler, salonda Türkmenelli\'nin cesediyle karşılaştı. Türkmenelli\'nin cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Türkmenelli\'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nuri PİRCanDHA ADANASeyhanTürkmenelliOlayCemalpaşa MahallesiSokakAli TürkmenelliDefalarcaAdli Tıp KurumuPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24