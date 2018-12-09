(Görüntülü) Üsküdar'da yangın paniği

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'da bir sitede bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bina sakinlerinin dumandan etkilendiği yangın, paniğe yol açarken itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, saat 17.30 sıralarında Çengelköy Ata 2 sitesinde bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin bir kısmı binayı boşaltırken, bir kısmı ise içerideki yoğun dumandan kaçarak balkonlara çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi sonrası balkonda bulunanlar, kendi imkânlarıyla binadan çıktı. Dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Binada oturan bir kişi, “Çocuklar bağırdı, \'yangın var\' diye. Biz de kapıdan çıkmak için koştuk aşağıya doğru. Gittikçe duman arttı. Balkona sığındık işte. İtfaiyenin gelmesini bekledik.\" dedi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.