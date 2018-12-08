(Görüntülü) Ünlü fenomenleri görmek için izdiham yarattılar

Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - YOUTUBE\'DA 4.5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin üyeleri Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı Venezia Mega Outlet’te sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü fenomenleri canlı görmek için gelen binlerce kişi adeta izdiham yarattı. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu’nun oturduğu Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen gibi usta isimleri de bir araya getiren aksiyon ve komedinin buluştuğu Kafalar Karışık filmi dün vizyona girdi. Filmin başrol oyuncuların Youtube\'da 4.5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin üyeleri Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı filmin oyunculu özel gösteriminde sevenleriyle buluştu. Venezia Mega Outlet\'teki Venezia Cinens Sinemaları’nda gerçekleşen gösterimde ünlü fenomenleri canlı görmek için gelen binlerce kişi adeta izdiham yarattı. Gösterim öncesi DHA’ya konuşan başrol oyuncularından Atakan Özyurt, “Filmimiz romantik, komedi içeriyor. Dolu dolu aksiyon var. İnsanlar filmi izlerken bir saniye bile nefes almaya vakitleri olmuyor. Bugün de (dün) kafalar karışık filmimizin ilk günü. Büyük izdiham ve talep var. Bizi izlemeye gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz de salon salon geziyoruz. Herkesi elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz” diye açıklamada bulundu. “GİŞE REKORU BEKLİYORUZ” Bir diğer başrol oyuncusu Fatih Yasin ise filmde samimi ve gerçekçi olmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Gerek üstatlar gerekse diğer oyuncu arkadaşlarımızla beraberortaya güzel ve gerçek bir film çıkarmaya çalıştık. Bizce de samimi oldu. Çünkü gerçek hayatımızdan değişik değiliz filmde. Macerası, aksiyonu, komedisi ve romantizmi bol olan bir film. Başarılar diliyoruz ve gişe rekoru bekliyoruz” şeklinde konuştu. Yasin, diğer fenomenlerin çektiği filmler hatırlatıldığında ise onlarla kıyaslama yapamayacaklarını, çünkü her film kendine göre güzel olduğunu belirterek, “Bu film de bize göre en güzel film” dedi. “KENDİMİZİ GELİŞTİREREK BURALARA GELDİK” Dijital dünyadan buralara kadar geldiklerini vurgulayan filmin diğer başrolü Bilal Hancı da şunları kaydetti: “4 yıllık bir maceramız var. Hep kendimizi geliştirip, büyüyerek geldik buraya. İnsanlar da bizi sevdi. Büyük bir kitleye ulaştık. O da katlanarak gitti. Onlar bizi bir bebek gibi büyüttüler.Şimdi biz onlara beyaz perdede nur topu gibi bir torun verdik diye düşünüyorum. Şimdi de onlar torunlarını sevsinler, onunla güzel vakit geçirsinler.” Film hakkında izleyenler tarafından iyi yorumlar geldiğini söyleyen 3’lü, bütün Türkiye’yi gezip özel gösterimlerle seyirci ile buluşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.