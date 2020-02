(Görüntülü) Sunay Akın, Uğurlu öğrencilerle buluştu

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de uyguladıkları Kitap Benim projesi ile ders dışında her gün en az 20 dakika kitap okuma fırsatı bulan Uğur Okulları öğrencileri, proje kapsamında şair, yazar ve araştırmacı Sunay Akın’ı ağırladı. Sunay Akın, çocuklara edebiyatın önemini anlatarak beyinlerindeki sözcük sayısını artırmalarını önerdi.Ana dilin önemine vurgu yapılması amacıyla Kitap Benim projesini hayata geçiren Uğur Okulları, Narlıdere Kampüsü\'nde yazar Sunay Akın\'ı konuk etti. Okulda düzenlenen söyleşide öğrenci ve velileriyle bir araya gelen Sunay Akın, katılımcılara okumanın önemi hakkında bilgi verdi. Kitap Benim projesi ile çocukların önce ana dilleri Türkçe\'yi doğru kullanmalarını sağlamayı, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama becerilerini geliştirmelerini amaçladıklarını anlatan Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Müdürü Ersoy Filiz, onların kendilerini iyi ifade edebilmeleri için kitap okuduklarını belirtti. \"KİTAP OKUMAK NEFES ALMAK İÇİN ARKA BAHÇEDİR\" Kitap Benim projesi kapsamında her gün 20 dakika serbest okuma saatlerinde tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının kitapların renkli dünyasıyla buluştuğunu söyleyen Filiz, \"Uğur Okullarında öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma süreçlerini temel beceri olarak kazanmış olmaları hedefleniyor. Özellikle bol kitap okumanın sürece olan katkısının da altı çiziliyor. Kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz projemiz kapsamında okullarımızdaki tüm personelimiz aynı anda etkinliğe dahil oluyor\" dedi. İlkokulda kitap kapağı tasarlama yarışması ile birlikte çeşitli münazaralar yaptıklarını söyleyen Filiz, çocukların sınıflarda kendi kitaplıklarını yaparak el becerilerini de geliştirdiklerini anlattı. Filiz \"Aslında bir birey kitabı okuduğunda kendisine hayatın yoğun akışı içerisinde nefes aldığı bir arka bahçe yaratır, içerisinde hayallerinin, özlemlerinin, kahramanlarının, karakterlerinin olduğu bir yolculuğa çıkar. Dolayısıyla öğrencilerimizin kendi dünyalarını yaratabilmeleri, keşfedebilmeleri için kitap okuma süreçlerinde biz de onlara destek olmaya amaçlıyoruz. Kitap Benim projesini destekleyecek ve farkındalığını artırmak için ülkemizin çok değerli yazar ve şairi Sunay Akın\'ı okulumuzda ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyor, kendisine çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. ÇOCUKLARA EDEBİYATI ÖNERDİ Uğur Okullarında başlatılan Kitap Benim projesini çok beğendiğini vurgulayan Sunay Akın, öğrencilerin edebiyatla iç içe bireyler olarak yetişmeleri gerektiğini söyleyerek, \"Burası edebiyatın sevildiği bir okul. Keşke bütün okullar böyle olsa. Ne yazık ki her öğrenci bu şansa sahip değil. Biz beynimizdeki sözcük sayısı kadar kendimizi anlatır, beynimizde taşıdığımız sözcük sayısı kadar karşımızdakini anlarız. Demokrasi böyle oluşur. Beynimizde çok sözcük taşırsak birbirimizi anlar, herkese sevgiyle yaklaşırız. Ama beynimizdeki sözcük sayısı kıtsa demokrasi de ne yazık ki kıt oluyor\" diye konuştu. Çocuklara öncelikle edebi eserleri okumalarını öneren Akın, kitabevlerinde çok satanlar ve en çok okunan kitaplar arasında, edebi değeri olan kitapların öne çıkmadığını dile getirdi. Gençlere kitap önerisinde de bulunan Akın, \"Kitaplarının sayısı 40\'a yaklaşan bir yazar olarak son kitabım \'Kalede Bir Başına\' adlı kitabımı tavsiye ederim. Bunun dışında Mehmet Zaman Saçlıoğlu\'nun öykülerini okusunlar da hangisini okurlarsa okusunlar\" dedi. KİTAP OKUYARAK KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü 9\'uncu sınıf öğrencilerinden Ajenk Göktuğ Kamalı (14) da Sunay Akın ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisiyle tanışıp sohbet etme fırsatı bulduklarını anlattı. Kamalı, \"Sunay Akın çok değerli bir yazarımız. Az önce tanışıp sohbet etme fırsatımız oldu. Şimdiye kadar gördüğüm en kültürlü insanlardan biri. Okulumuza geldiği için çok mutluyum. Hayat bu kadar hızlı akarken kendimize zaman ayırmak büyük ayrıcalık. Okulumuz bu projeyle bize çok güzel bir fırsat sundu. Her gün en az bir derste kitap okuyarak hem biraz rahatlamış oluyor hem de kendimizi geliştiriyoruz\" dedi. \"30 DAKİKA ÇOK DEĞERLİYDİ\" Uğurlu öğrenci Elifnaz Alptekin (14) ise, \"Sunay Akın\'ın okulumuzda bulunması bizi çok mutlu etti. Onunla geçirdiğim 30 dakika çok değerliydi. 9\'uncu sınıf öğrencisi olarak ortaokuldan liseye geçtik. Bizim için yeni bir yıl ve yeni bir okul. Sınavlar, ödevler ve projelerimiz var. Ama derslerde 20 dakika da olsa kitap okuyabilme şansına sahibiz. Bilgilerimize bilgi katıyor ve rahatlıyoruz. Çok şanslıyız\" ifadelerini kullandı.