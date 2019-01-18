(Görüntülü) Şırnak'ta 185 bin öğrenci karne aldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta 185 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Mehmet Aktaş, terör olayları nedeniyle kentteki eğitimde aksamalar yaşandığı dile getirerek, \"İnşallah çok yakın bir süre içerisinde en azından ülke ortalamasının daha da üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz\" dedi. Şırnak\'ta eğitim gören 185 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi. Gazipaşa İlk ve Ortaokulu\'nda Vali Mehmet Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve velilerin katılımıyla düzenlenen törende öğrenciler karne alma heyecanı yaşadı. Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak’ın eğitimde istenilen seviyede olmadığını ve bunun nedenin ise terör olaylarından kaynaklandığını söyledi. 665 okulda 7 bin öğretmen ve 185 bin öğrenci ile eğitim öğretimin devam ettiğini ifade eden Vali Aktaş, \"İlimizde Allah’a şükür kazasız, belasız bir yarıyılı tamamlanmış olduk. İşin doğrusu Şırnak’ta eğitim seviyesi olarak istediğimiz, arzuladığımız bir noktada değiliz. Tabi bu olumsuz durumun en büyük sebebi malumunuz geçmiş yıllarda bölgemizde yaşanan terör olaylarıdır. Özellikle 2015-2016 yıllarında çukur ve barikat nedeniyle maalesef çok sayıda okulumuz yıkıldı, yine birçoğu hasar gördü. Ayrıca terörle mücadele dönemlerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle eğitim-öğretim konusunda da birçok aksaklıklar yaşandı. Bu nedenlerle eğitim seviyemiz maalesef istediğimiz arzuladığımız bir noktada değil ama öncelikle terör tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra devlet, millet el ele vererek eğitimde çok büyük yatırımları, atılımları başlattık. İnşallah çok yakın bir süre içerisinde en azından ülke ortalamasının daha da üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz\" dedi. Vali Aktaş, törende sohbet ettiği öğrencilere tatilde kitap okumaları ve oyun oynamaları tavsiyesinde bulundu.