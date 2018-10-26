(Görüntülü) SİNOP KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI SİNOP?ta kışın habercisi olarak belirtilen ve Erfelek ilçesinde üretilen kestane tezgahlarda kilosu 8-20TL?den satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestaneye Sinop?un Erfelek ilçesinde üretilip kent genelinde satışa sunuluyor. Kışın habercisi olan belirtilen kestane tezgahlarda yerini alırken kilogram fiyatı 8-20 TL arasında değişiyor. Kavrulmuş kestanenin 100 gramının da 5 TL?den satıldığını belirten kestane satıcısı Şadan Tosun, Kış aylarının vazgeçilmesi kestanedir. Kış mevsimine yaklaştığımız bu aylarda tezgahlarda yeri alıyor satışı da artıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi güzel. Bizde kestaneyi kavurup halk arasında \'kestane kebap\' olarak bilinen şekliyle satıyoruz. Geçimimizi buradan kazandığımız para ile asğlıyoruz dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Esra AKSUSİNOP, (DHA)