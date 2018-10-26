T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) SİNOP KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI SİNOP?ta kışın habercisi olarak belirtilen ve Erfelek ilçesinde üretilen kestane tezgahlarda kilosu 8-20TL?den satılmaya başlandı

26 Ekim 2018 16:25

KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI SİNOP?ta kışın habercisi olarak belirtilen ve Erfelek ilçesinde üretilen kestane tezgahlarda kilosu 8-20TL?den satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestaneye Sinop?un Erfelek ilçesinde üretilip kent genelinde satışa sunuluyor. Kışın habercisi olan belirtilen kestane tezgahlarda yerini alırken kilogram fiyatı 8-20 TL arasında değişiyor. Kavrulmuş kestanenin 100 gramının da 5 TL?den satıldığını belirten kestane satıcısı Şadan Tosun, Kış aylarının vazgeçilmesi kestanedir. Kış mevsimine yaklaştığımız bu aylarda tezgahlarda yeri alıyor satışı da artıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi güzel. Bizde kestaneyi kavurup halk arasında \'kestane kebap\' olarak bilinen şekliyle satıyoruz. Geçimimizi buradan kazandığımız para ile asğlıyoruz dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Esra AKSUSİNOP, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI SİNOPErfelekKışSinopKışınTLKavrulmuşTosun KışVatandaşlarımızınBizdeGeçimimiziGÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Esra AKSUSİNOP DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24