(Görüntülü) Rusya - Türkiye 2 - 0

Türkiye\'ye yoğun destek

Rusya ve Türkiye\'den UEFA\'nın \'Equalgame\' kampanyasına destek

Siyamend KAÇMAZ SOÇİ,(DHA)

STAT Fişt Olimpiyat

HAKEMLER Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka

RUSYA Guilherme - Mário Fernandes, Neustadter, Dzhikia, Kudryashov, Gazinski, Zobnin, Ionov (Dk. 82 Kambolov), Golovin (Dk. 90+1 Poloz), Kuzyaev (Dk. 71 Cheryshev), Dzyuba

TÜRKİYE Sinan - Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali (Dk. 75 Ömer Bayram), Mahmut (Dk. 62 Berkay), Okay, Cengiz, Oğuzhan (Dk. 84 Yunus), Hakan, Cenk

GOLLER Dk. 20 Neustadter, Dk. 78 Cheryshev (Rusya)

SARI KARTLAR Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye) - Golovin (Rusya)

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup 3\'üncü maçında Türkiye, deplasmanda Rusya\'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi Rusya\'ya galibiyeti getiren golleri 20\'nci dakikada Neustadter ve 78\'inci dakikada Cheryshev kaydetti. Bu sonucun ardından Rusya puanını 7\'ye yükseltirken, Türkiye 3 puanda kaldı.

17\'nci dakikada Rusya tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Fernandes ortaladı. Arka direkteki Dzyuba\'nın kafa vuruşu kaleci Sinan Bolat\'ta kaldı.

20\'inci dakikada kullanılan kornerde top Dzhikia\'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta Neustadter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 1-0.

36\'ncı dakikada Oğuzhan\'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mahmut\'un şutu farklı şekilde auta gitti.

45\'inci dakikada Okay\'ın uzak mesafeden yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya\'nın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56\'ncı dakikada hızlı gelişen Rusya atağında Ionov\'un ortasında Dzyuba\'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

61\'inci dakikada Zeki Çelik\'in sağ kanattan yaptığı ortada top Neustadter\'den sekip Cenk\'in önüne düştü. Cenk\'in vuruşunda top kaleci Guilherme\'de kaldı.

62\'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu\'nun uzak mesafeden şutu auta gitti.

66\'ncı dakikada Hakan\'ın kullandığı serbest vuruşta top sol kanada açıldı. Çağlar\'ın ortasında Rusya savunmasına çarpan topu kaleci Guilherme topu sonda çelmeyi başardı.

78\'inci dakikada Rusya farkı ikiye çıkardı. Kaleci Guilherme\'nin başlattığı atakta Golovin çizgiden içeri çevirdi. Cheryshev\'in gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti.

83\'üncü dakikada Cenk Tosun\'un sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Guilherme\'de kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda Rusya\'ya 2-0 mağlup oldu.

TÜRKİYE\'YE YOĞUN DESTEK

A Milli Takım\'ın Fişt Stadı\'nda Rusya\'ya konuk olduğu mücadelede Türk taraftarlar stadyumdaki yerlerini aldı. Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Dağıstan, Acaristan, Abhazya ve Kazakistan\'dan gelen çok sayıda Türk asıllı futbolsever karşılaşmaya akın etti. Türkiye\'ye ayrılan biletler kısa süre içerisinde biterken, 1100 ruble olan biletlerin karaborsada 5 bin rubleye satılması dikkat çekti.

RUSYA VE TÜRKİYE\'DEN UEFA\'NIN \'EQUALGAME\' KAMPANYASINA DESTEK

UEFA Uluslar B Ligi 3\'üncü maçında Türkiye deplasmanda Rusya\'nın konuğu oldu. Mücadele öncesinde iki ülke UEFA\'nın EqualGame kampanyasına destek verdi. Bu kapsamda seremoniye çıkan oyuncuların tamamında \'#EqualGame\' hashtagini taşıyan bir levha bulundu. Daha sonra takım fotoğrafları çekilirken yine bu levhalara dikkat çekildi. Takım fotoğraflarının ardından iki ülke oyuncuları ve hakemlerle birlikte karma fotoğraf çekimi yapıldı.