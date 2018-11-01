(Görüntülü) Reyhanlı'da çilek üretiyor

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde üetici Mahmut Durmuşoğlu, ekimini yaptığı çileğin diğer çiftçilere örnek olmasını istedi. İlçenin Fevzipaşa Mahallesi\'nde 6 dekarlık alana çilek ekimi yapan üretici Mahmut Durmuşoğlu, ovanın toprağının bereketli olduğunu söyleyerek, Anamur\'da gördüğü ve beğendiği çilek ekimini Reyhanlı?ya taşıdığını belirtti. İlk denemesini 6 dekarlık alanda gerçekleştirdiğini ifade eden üretici Durmuşoğlu, Anamur\'da gördüm ve Reyhanlı?da ekmeye karar verdim. Ovamızın toprakları oldukça bereketli. Yaklaşık 40 bin TL masrafla hazırladığım 6 dekarda örtü altı çilek yetiştirerek hem bölgemdeki üreticilere örnek olacağım ve hem de yaygınlaşmasını sağlayacağım. Hem ben kazanacağım ve hem de vatandaşlarımız kazanacak. Başarılı olacağıma inanıyorum dedi. Tarım ve Orman Reyhanlı İlçe Müdürlüğü ekipleri de çilek ekili arazide denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çilek ekili alanda gerekli şartların oluşturulduğunu söyledi. Yabancı otların sürekli kontrol edildiğini ve gerekli temizliğin yapıldığını belirten yetkililer, çileğin 2 aya kadar yetişeceğini hasadının yapılacağını kaydetti.