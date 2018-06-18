(Görüntülü) Real Madrid Foundation Clinic açıldı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Real Madrid Foundation Clinic (Futbol Akademisi) açıldı. Akademinin açılışında Hollandalı eski milli futbolcu Clarence Seedorf, çocuklara tecrübelerini aktardı, taktik verdi ve oyun kurallarını anlattı. Regnum Carya Otel\'in Real Madrid ile yaptığı anlaşma sonrası ilki geçen yıl yapılan Real Madrid Foundation Clinic\'in bu yıl ikincisi düzenlendi. Akademinin açılışına Regnum Otelleri Turizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, Hollandalı eski milli futbolcu Clarence Seedorf ve akademide yer alan miniklerin aileleri katıldı. SEEDORF TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI 18 Haziran- 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Futbol Akademisi\'ne 6- 17 yaş arası çocuklar katıldı. Clarence Seedorf otelin futbol sahasında geleceğin yıldızlarına tecrübelerini aktarırken, maç taktiklerini paylaştı. Akademiye katılan çocuklarla ilgilenen Clarence Seedorf, futbol oyun kurallarıyla ilgili bilgiler aktardı. \"GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞECEK\" Gazetecilere açıklama yapan Clarence Seedorf, Ali Şafak Öztürk\'ün daveti üzerine etkinliğe katıldığını söyledi. Seedorf, \"Kendisiyle uzun süredir arkadaşız. Burada geleceğin yıldızları yetişecek. Bu gençlere benim de bir katkım olursa mutlu olacağım\" dedi. \"TURNUVA DAHA İLGİNÇ BİR HAL ALDI\" Rusya\'da devam eden FIFA 2018 Dünya Kupası ile ilgili konuşan Clarence Seedorf, \"Yarından itibaren Dünya Kupası\'nı Moskova\'da takip edeceğim. Favori olarak Brezilya, Almanya, Arjantin gibi büyük takımların ilk maçlarında galibiyetle ayrılmadıkları için turnuva daha ilginç bir hal aldı\" diye konuştu. \"TÜRK FUTBOLUNDA BİRÇOK YETENEKLİ FUTBOLCU VAR\" Antalya\'ya ilk defa geldiğini belirten Clarence Seedorf, \"Antalya çok güzel bir şehir. Türkiye\'den Antalyaspor\'u takip ediyorum. Türk futbolunda birçok yetenekli futbolcu var. Son yıllarda Türkiye\'de ve Avrupa\'da oynayan birçok Türk futbolcu var\" dedi.