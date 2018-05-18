(Görüntülü) Pasajda esnaf kavgası: 3 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, pasajda cep telefonu satan 2 kişi, borç- alacak yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede başkalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sopalarında kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan Kapaklı Pasajı\'nda meydana geldi. Pasaj içinde cep telefonu satışı yapan, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, 2 kişi birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Pasajdaki müşterilere aldırış edilmeden sürdürülen kavgaya 2 kişinin arkadaşları da dahil oldu. Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sopa darbeleriyle yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.