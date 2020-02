(Görüntülü) Ot süpürge, tarih oldu

Muammer İRTEM-BURSA,(DHA) BİR evin olmazsa olmazları arasında yer alan ot süpürge, teknolojinin galip geldiği ürünler arasına adını yazdırdı. Süpürgeciliğin ailede baba mesleği olduğunu belirten Yüksel Başak, talebin azalması üzerine ot süpürge imalatının durma noktasına geldiğini söyledi. Bir zamanlar her evin vazgeçilmezi olan ot süpürge, teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarihe karıştı. Evi, bahçeyi, kapıların önünü süpürmek için kullanılan ot süpürge, yerini elektrikli süpürgelere bıraktı. Büyük bir zahmet ve emekle yapılan süpürgenin üretimi, taleplerin azalması üzerine durma noktasına geldi. Bursa\'da ot süpürge üretimi yapan nadir kişilerden biri olan Yüksel Başak, özellikle yeni nesil gençlerin ot süpürgeyi evlerinde bulundurmadığını dile getirdi. Cumhuriyet Caddesi esnafından olan Yüksel Başak, uzun zamandır ot süpürge yapıp sattığını belirtti. Eskiden daha fazla üretim yaptığını belirten Başak, taleplerin düşmesi üzerine üretimi düşürdüklerini kaydetti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgenin önemini kaybettiğini belirten Başak, Talep az olunca üretim de az oluyor. Bursa\'da şu an süpürge üretimi yapan ben ve amcam varız. Bursa merkezde başka kimse kalmadı. Eskiden evler bahçeliydi. Her eve en az iki süpürge gerekliydi. Biri bahçeye, diğeri evin içine. Şimdi binalar değişti. Dairelerin içerisinde bu tip süpürgelere gerek kalmadı. İnsanlar genelde elektrikli süpürge kullanıyor. Yeni neslin hiç biri kullanmıyor. Eski nesilde bu olay daha farklıydı. İster istemez kullanılıyordu. Kapı önleri süpürülürken, halılar süpürülürken kullanılırdı fakat şimdi öyle bir ortam kalmadı. Teknoloji galip gelmeye başladı dedi.