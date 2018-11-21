(Görüntülü) Of'ta heyelan: 3 katlı bina boşaltıldı

Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda, kayan toprak kütlesi 3 katlı binaya hasar verdi. Yıkılma riski üzerine bina boşaltıldı.



Olay, Of ilçesi Yazlık Mahallesi\'nde önceki gece meydana geldi. Sağanak yağışların etkisiyle yamaçtaki toprak kütlesi büyük bir gürültü ile kaydı. Heyelana uykuda yakalanan 3 katlı bina sakinleri koşarak kendilerini dışarı attı. Heyelan sonucu binada hasar oluştu, yıkılan barakadaki tavuk ve hindiler telef oldu. AFAD ekipleri heyelanlı bölgede inceleme gerçekleştirdi. Heyelanda hasar oluşan ve yıkılma riski taşıyan binanın boşaltılmasına karar verildi.



\'HEYELANA SU KANALI NEDEN OLDU\'



Bina sahibi Kamil Yılmaz (72), heyelanın nedeninin araziden geçen su borularının olduğunu iddia etti. Yılmaz, \"Dedemin dedesi burada kaldı, hiç bir şey olmadı. 1986 yılında buradan su kanalı geçirdiler. Toprağı fazla kazıdıkları için yavaş yavaş altı kopunca üst taraf da aşağı gelmeye başladı. O yıllar da bir kez daha çökme yaşanmış ve 2 çocuk toprak altında kalmıştı. Yine böyle bir olay yaşandı. Bu kez sadece bir hindi telef oldu. Onun dışında maddi zararlar oluştu. Bize \'evde durmayın\' deniyor. Gidecek yerimiz yok\" dedi.



\'UCUZ ATLATTIK\'



Mehmet Yılmaz da 1 ay önce bir heyelan daha yaşadıklarını belirterek \"Bu heyelanın ardından AFAD ekipleri geldi ancak bilgilendirme yapmadılar. İkinci heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde olması nedeniyle ucuz kurtardık. Gündüz olsaydı daha büyük sonuçlar doğurabilirdi. Ucuz atlattık, Allah beterinden saklasın\" diye konuştu.



