(Görüntülü) Ocakta bulunan iskelet incelemeye alındı, kayıp madencilerin yakınları beklemede

Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/MERZİFON(Amasya), (DHA) - AMASYA’da kömür ocağında kazı yapan işçilerin bulduğu iskeletin, 53 yıl önce meydana gelen ve 69 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasında ulaşılamayan 7 madencinden birine ait olma ihtimali, kayıp madencilerin yakınlarını hüzünlü bir bekleyişe soktu. Patlamada göcük altında kalan ağabeyine aradan geçen süreye rağmen ulaşamadıklarını söyleyen Muharrem Kaplan, acılarının 53 yıl sonra yeniden tazelendiğini belirterek, “Şu anda toprak altından çıkmaları, hüzünle birlikte bir mezarımızın olacağı için ümit oldu” dedi. Merzifon ilçesi Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri\'nde çalışan işçiler dün sabah yeraltı maden sahasında yaptıkları kazıda bir insan iskeleti ile karşılaştı. Kazı çalışması durdurularak, jandarma ekiplerine bilgi verildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bareti ve kazması yanında bulunan insan iskeleti çıkarılarak, Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA incelemesi ile iskeletin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacak. Maden ocağında 19 Mart 1965 yılında meydana gelen grizu patlamasında 69 madenci hayatını kaybetmiş, 7 madenciye ise ulaşılamamıştı. Bulunan iskeletin ulaşılamayan madencilerden birine ait olma ihtimali gündeme geldi. Faciada ulaşılamayan madencilerin aileleri de hüzünlü bir bekleyişe girdi. Ulaşılamayan madencilerden Seyit Ali Kaplan’ın kardeşi Muharrem Kaplan, bulunan kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesini beklediklerini belirterek, “Jandarma tarafından muhtarımla iletişime geçilmiş. Bizlerin, DNA testi için kan örneği vermek üzere çağırılabileceğini söylemişler. Biz de hüzünlü bir şekilde bekliyoruz. Ağabeyim patlamada hayatını kaybettiğinde ben 15 yaşındaydım. O dönem cenazesine ulaşılamadı. Bu patlamada köyümüzden beş kişi öldü. Bunlardan ikisinin cenazesi bulundu. Üçünün ise bulunamamıştı. O günden beri acısı yüreğimizde. Bu bekleyiş, acımızın tazelenmesi oldu. Bu zamana kadar toprak altında kaldılar, ruhları şad olsun. Şu anda toprak altından çıkmaları bir mezarımızın olacağı ümidini doğurdu. Ağabeyim öldüğünde eşi hamileydi, iki de çocuğu vardı. Yıllarca bu acı içinde yaşadık. Şimdi de acı içerisinde sonucu bekliyoruz” dedi. Kayadüzü Köyü Muhtarı Yılmaz Katırcı ise bu zamana kadar maden kazalarında köylerinden 28 maden işçisinin öldüğünü söyleyerek, “Köyümüzden çok maden şehidimiz var. Bizde 2009 yılında köyümüzde tam tepe mevkiinde onlar için bir Maden Şehitleri Anıtı oluşturduk. Buradaki rölyef ve kaidede 180 maden şehidimizin isimleri yazıyor. Ayrıca bir bölümde de fotoğrafları var. Yine temsili bir maden ocağı tüneli var. Onları anmaya yaşatmaya devam ediyoruz. Son olarak dün beni jandarmadan aradılar. Bir işçinin kemiklerinin bulunduğunu söylediler. Köyümüzde o dönem yaşayan 3 işçinin cenazesine ulaşılamamıştı. Bir ümit yakınları şu an bekleyiş içerisinde” diye konuştu.