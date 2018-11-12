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(Görüntülü) Mersin'e şehit ateşi düştü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - ŞIRNAK'ta yürütülen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda şehit düşen 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın acı haberi Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı

12 Kasım 2018 00:43

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - ŞIRNAK\'ta yürütülen \'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu\'nda şehit düşen 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın acı haberi Mersin\'in Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın şehit olduğu haberi ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi\'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Askerlik Şube Başkanı Astteğmen Hasan Akkaya tarafından verildi. Şehit annesi Halime Doğan ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi acı haber üzerine göz yaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı şehit annesi Halime Doğan, \"Dün babası ile konuştu. Helallik istedi. Hep asker olmayı şehit olmayı istiyordu. Geri kalan askerlere Allah sağlık sıhhat versin. Komutanlarımız askerlerimize iyi baksın\" diyerek gözyaşları döktü.

Doğan Ailesi\'nin evine dev Türk bayrağı asıldı. Mahallede haberin duyulması üzerine Doğan Ailesi\'nin yakınları eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın yarın düzenlenecek törenin ardından Mersin\'de toprağa verilmesi bekleniyor.

 

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