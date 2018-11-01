(Görüntülü) Marmarabirlik, Afrin'den zeytin alındığı iddialarını yalanladı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Suriye\'nin Afrin kentinden zeytin alındığına dair iddialarını yalanladı. Marmarabirlik’e bağlı kooperatifler düzenledikleri ortak basın toplantısında, ürün alımının yoğun bir şekilde devam ettiği ve yerli kaliteli üründen vazgeçilmeyeceği belirtildi. Marmarabirlik’in Afrin’den zeytin aldığı iddiaları üzerine kooperatif temsilcileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası Kooperatifleri katıldı. Kooperatifler adına konuşan Marmarabirlik İznik Kooperatif Başkanı Ali Bulut, \"Piyasada özel sektörün çok az alım yaptığı bir ortamda taşın altına elini koyan ve üreticinin yanında olan Marmarabirlik’e yapılan bu mesnetsiz saldırıyı tüm kooperatif başkan ve yöneticileri ve 32 bin ortak olarak şiddetle kınıyoruz. Bizler, zeytin üreticilerinin temsilcileri olarak zeytinde yaşanan bölgesel sıkıntıları farkındayız. Fakat her geçen gün kalite standartlarını ve satışlarını arttıran Marmarabirlik’in ürün kalitesinin bozulmasına izin vermemiz söz konusu değildir\" dedi. \'ÜRÜN ALIM FİYATLARIMIZI, ÜRETİCİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI\' Son dönemdeki ekonomik sıkıntılara rağmen ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Bulut, \"Üreticimizi desteklemek ve ayakta tutmak gayesiyle Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından açıklanan ürün alım fiyatları, başta üreticilerimiz olmak üzere kooperatiflerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Geçtiğimiz yıl 11,75 TL olan tavan fiyat bu yıl 12,60 TL ve 4,10 TL olan taban fiyat ise 4,80 TL olarak açıklanmıştır. Yağlık zeytin alımları ise piyasada 2-2,50 TL olduğu halde 3,25 TL olarak açıklanmıştır. 12 Ekim\'den bugüne kadar Marmarabirlik\'e bağlı kooperatifler tarafından 12 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle ürün alım fiyatları ortalaması 8,40 TL olup, 52 bin ton ürün alımı yapılacağını düşünürsek, alım tutarı olarak 436 milyon TL alım bütçesi anlamına gelmektedir\" dedi.