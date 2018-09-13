(Görüntülü) Mardinli minik Sara kanseri yendi

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) HENÜZ 4 aylıkken mesanesinde tümör tespit edilen Mardinli Sara Akgüç, İzmir\'de 11 ay süren tedaviyle kanseri yendi. Küçük kızın kazandığı tedavisi boyunca daima yanında olan annesi Rozalin Akgüç, memleketleri Mardin\'e dönmek için gün saymaya başladı. Mardin\'de dünyaya gelen minik Sara, 4 aylıkken mesane kanseriyle tanıştı. Kızlarının tedavisi için Mardin\'den İzmir\'e gelen Akgüç ailesi, 11 ay süren zorlu tedavi sürecini geride bıraktı. Aile, 3 hafta sonra memleketleri Mardin\'e dönmeye hazırlanıyor. Anne Rozalin Akgüç, küçük kızı Sara\'nın tedavisi için diğer kızı 4 yaşındaki Asya Akgüç ile İzmir\'e geldiklerini, 11 boyunca zor günler geçirdiklerini anlattı. Anne Akgüç, en yakın desteği İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'nden aldı. Evi olmadığı için 5 ay hastanede kalmak zorunda kalan Rozalin Akgüç, derneğe ait Bornova\'daki evde yaşamaya başladı. Yorucu bir tedavi sürecini tamamlamak üzere olduklarını dile getiren Akgüç, Kızım 4 aylıkken mesane kanserine yakalandı. Buraya geldiğimizde çok küçüktü. 13 hafta kemoterapi gördükten sonra ameliyat oldu ve mesanesi alındı dedi. İDRARINI KARNINDAN YAPACAK Ameliyatın ardından idrarını karnındaki iki küçük delikten yapmaya başlayan Sara Akgüç, henüz yaşıtları gibi koşup oynayamıyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi\'nde ameliyat olan Sara\'nın tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirten anne Rozalin Akgüç, kızının kısa süre sonra tamamen sağlığına kavuşacağını söyleyerek, Şimdi idrarını karnından yapıyor. Ameliyatı 6 saat sürdü. Zor bir süreç geçirdik ama 3 hafta sonra memleketimize dönebileceğiz. Tedaviye olumlu yanıt verince bundan sonra ayda bir kez kontrole gelmemizin yeterli olduğunu söylediler. Sara bundan sonra idrarını normal bir insan gibi yapamayacak. Karnından yapacak. 4 yada 5 yaşına geldiğinde yapay mesane takılacak. Ama bunları hiç dert etmiyorum. Önemli olan kızımın iyi olması diye konuştu. Bu süreçte onlara destek olan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'ne teşekkür eden Akgüç, Bazen ailemizin bize veremediği desteği onlardan aldık. Tam 5 ay evim olmadığı için hastanede yattım. Daha sonra buraya geldik. Çok şükür kızım iyileşti dedi.