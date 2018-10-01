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(Görüntülü) Maltepe'de silahlı soygun

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Maltepe'de meydana gelen soygunda silahlı ve maskeli 4 kişi kasada bulunan 400 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı

01 Ekim 2018 14:37

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Maltepe\'de meydana gelen soygunda silahlı ve maskeli 4 kişi kasada bulunan 400 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soygun saat 08.00\'da Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Silahlı ve maskeli 4 kişi toptan sigara satış deposuna gelerek depoda bulunan bekçiyi etkisiz hale getirdi. Maskeli soyguncular daha sonra kasada bulunan 400 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan bekçi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri işyeri bekçisi Cengiz B.\'yi hastaneye sevk etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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