(Görüntülü) Konyaspor'da 3'üncü Aykut Kocaman dönemi resmen başladı (2)

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ,(KONYA) (DHA) - Atiker Konyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Kocaman, yeniden burada olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Kocaman, Konyaspor\'a dönüşüyle ilgili şunları söyledi: \"Buradan ayrılmamız çok alışıldık bir ayrılık değildi. Çünkü biz millet olarak ne yazık ki kavuşturmaları, birleştirmeleri çok iyi yapabiliyoruz ama ayrılıklar söz konusu olunca böyle yapamıyoruz. Buradan ayrılışım hayatımda yaşabileceğim en güzel günlerden biriydi. Bu konuda benim için de bir ilkti. Görüyorum ki bu şehirde yaşadığım güzellikler bitmemiş. Dönüş söz konusu olunca çok daha iyisi çok daha güçlüsü çok daha içteniyle karşılaştık. Bütün şehre bu anlamda Konyaspor\'a gönül vermiş olanlara aynı zamanda tekrar geri dönüşümde emeği geçen herkese tüm yönetim kuruluna şükranlarını sunuyorum. Umarım bugün burada yaşadığım mutluluk ve gurur süreklilik arz eder. Bugün fazlasıyla gururluyum. Her şey için çok teşekkür ederim\" dedi. ZİHİNSEL OLARAK FUTBOLDAN UZAK KALMAYA ÇALIŞTIM Fenerbahçe\'den ayrıldıktan sonra zihinsel olarak futboldan uzak durduğunu belirten Kocaman, \"Geçen sezon çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Bu sıkıntılar sadece saha içinden kaynaklanmıyor. Bulunduğum camiaya bir reaksiyon verdim. Çok sıkıntılı geçen bir sezondu. Dolayısıyla bir ara vermek istiyordum. Bu aranın 4-5 ay bir gibi bir süre olarak düşünüyordum belki de sezon sonuna kadar dinlenmeyi düşünüyordum. Bu sürece kadarda böyle oldu. Futbolun çok içinde olmadım biraz daha dışına çıktım. Son zamanlarda takımlar ne oluyor diye bakmaya başladım. Şu şöyleydi bu böyleydi diyerek yanlış bir şey yada kimseye haksızlık yapmak istemem. Bugün bir avantajımız ve dezavantajım var. Avantajımız Konyaspor Kulübü seviyesini yükseltti. 5 yıl evvel 6 yıl evvel haliyle bugün ki hali arasında çok fark var. Ortalamanın yükselmesi benim için en büyük değer. Doğal olarak oyuncularda taraftarlarda kulübü şekillendirenlerde bir adım fazlasını istiyorlar. Bu hedefe giderken de en önemli katma değerlerden. Dezavantajlı tarafları da var. Burada bulunduğumuz ilk dönemim son dönemlerde biraz sıkıntılıydı. Kabul edilmesi son derece kötü sonuçlar aldık. Her gün kırılma anları oldu. Hatalarımızı onarıp doğrularımızı artırdık ve çok güçlü bir duruma geldik. Herkes başladığımız yerden devam edilecek gibi hissedecek. Hem kendi adıma hem de grubumuz adına hedefe ulaşacak kudrete sahip gibi duruyor Konyaspor\" dedi. \"İSTEKLER BÜYÜK\" Kendisinden beklentilerin büyük olduğunu da ifade eden Kocaman, \"İstekler büyük. Burada beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Umarım güzel ve hayırlı bir yolculuk olur. Bugün benim için ve Konya için çok güzel bir gün. Her zaman doğru davranışlarda doğru düşünmeye doğru konuşmaya çalışıyorum. 6 aydır eşofmanlarımızı sportif kıyafetimizi çıkardık. Bugün tekrar dönüyoruz. Bunun büyük bir kısmı zihinsel olarak futbol dünyasının dışında geçti. Şimdi çok sert bir takımla Galatasaray maçıyla başlayacağız. Şu gözüküyor belki maçın sonucundan yola çıkarak söylüyorum. Belki daha fazla yapılanma tarafına doğru işi ana planda götürmeye çevirecek belki de bu yapılanmayla beraber başka ne olabiliri de yan yana getirebileceğimiz test maçı gibi gözüküyor. Dün akşam geldim ben. Dün akşamdan itibaren ekibimiz birgün evvelinden, ben de dün akşamdan itibaren artık tamamen ve tamamen şu olaylar bir an önce bitse de tamamen işe odaklanıp tamamen ne oluyoru yeniden anlamaya çalışıp ne yapabilirize doğru dönsek diye bekliyorum. Sabırla ve heyecanla bekliyorum. Galatasaray maçı hakikaten görüntü itibariyle puantaja bakıldığı zaman belki de yapılanmaya doğru gidecek özellikle ikinci yarısı için söylüyorum belkide yarışarak yapılandırmaya dönüşecek bir maç gibi gözüküyor. Umarım futbol şansı denen şey cuma akşamı yanımızda olur. Umarım bu kadar güvenin karşısında mahçup olmayız\" diye konuştu.