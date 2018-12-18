(Görüntülü) Kış çicekleri rengarenk

Oktay ENSARİ - Olcay DÜZGÜN KAYSERİ ,DHA YAKLAŞAN yılbaşı öncesi, yılın son gününde hediyelerle donatılan yılbaşı çamlarına ilgi yok. Kayseri\'de bir çiçekçilik firmasında tanesi 65-4 bin 500 TL\'den satılan yerli ve ithal çamların yüzüne bakılmıyor. Buna karşın tanesi 1-5 TL\'den satılan rengarenk kış çiçekleri mevsimin gözdesi. Kayseri\'de şimdilik ılıman geçen kış nedeniyle seralarda üretilen ve satılan çicekler ilgi görüyor. Özellikle soğuga dayanaklı rengarenk menekşeler ve lahana olarak adlandırılan iri yapraklı çicekler gerek bahçe, gerek villa , refüj ve kaldırımlar ile mezarlıklarda tercih ediliyor. Sarı, mor ve beyaz renkli lahana olarak adlandırılan çiçekler, tanesi 2 TL\'den, menekşeler 1 TL\'den, sedan adı verilen renkli çicekler ise 5 TL\'den satılıyor. Çicek seralarının dışında, boy boy saksılarda tutulan çeşitli türdeki çam ağaçları ise 65 TL\'den başlayıp, büyüklüğüne göre 4 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Kayseri\'de yılbaşı gecesi için çam ağacı satın alan henüz olmadığını belirten çicekçiler Kayseri\'de yılbaşı çamı alışkanlığı yok. Yerli ve ithal çam ağacını genelde villa, bağevi olanlar ve peysaj çalışması yapan belediyeler ile resmi kurumlar satın alıyor diyor.