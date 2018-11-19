(Görüntülü) Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - Spor Toto Süper Ligin 13’üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor bu maçın hazırlıklarına antrenmanlara yaptığı antrenman ile başladı. Kadir Has Tesisleri\'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın 2’nci kısmında ise 5’e 2 pas ve ayak tenisi çalışması yapıldı. İdmana milli takımlarda bulunan Cristian Sapunaru, Kana Bıyık, Rajko Rotman ve Asamoah Gyan ile sakatlıkları devam eden Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve Oğuzhan Berber katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Deniz Türüç, Bilal Başaçıkoğlu ve Levent Gülen takımdan ayrı düz koşu yaptı. Çalışma sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın doğum günü kutlandı. Antrenman sahasına getirilen pastayı kesen Ertuğrul Sağlam, “Hediye istemiyorum, bana hediyeyi cumartesi günü Alanyaspor’u yenerek verin” dedi. Futbolcular ve kulüp çalışanları deneyimli teknik adamı tebrik etti.