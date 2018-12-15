(Görüntülü) Kayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralı

KOCAELİ\'nde bulunan Kartepe Kayak Merkezi\'ne çıkan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe Kayak Merkezi\'ne çıkan yol girişinde kayak merkezi yönünde seyreden Hasan Bolat idaresindeki 61 BM 170 plakalı hafif ticari araç ile şehir merkezi yönünde seyreden Ömer Can Taşkın idaresindeki 54 SB 816 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri araçları içerisinde sıkışan sürücüler Hasan Bolat ile Ömer Can Taşkın\'ı bulundukları yerden çıkartırken, hafif ticari aracın içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar İbrahim Bolat, Zafer Bolat, Dilara Bolat ve Ayşe Bolat acil sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle cadde üzerinde çift yönde de araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.