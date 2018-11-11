(Görüntülü) Kapanan mermer ocaklarında biriken su birikintileri tehlike saçıyor

Berktuğ ÖNCÜ- Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde doğayı ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle mahkeme kararı ile kapatılan mermer ocaklarının bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu. Köylüler, su birikintilerinin tehlike saçtığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.



Orhaneli ilçesinin kırsal Başköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 mermer ocağı, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesi ile köylüler ve doğa derneklerinin açtığı davalar sonunda faaliyetlerine son verdi. Ruhsatları iptal edilen şirketler, faaliyetlerini durdurup, bölgeyi terk edince, ocakların bulunduğu alanlar yeraltı sularıyla doldu. Köylüler, su birikintilerinin tehlike saçtığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.



Başköy Muhtarı Hasan Acar, kapatılan mermer ocaklarının bulunduğu alanın doğaya kazandırılmasını istediklerini belirterek, \'\'Mermer firmaları buraları doğaya kazandıracağız diye taahhütte bulundu. Kocaman çukurlar olduğu gibi duruyor, kimsenin umrunda deği. Doğayı harap edip, bırakıp gidiyorlar. Normalde bu hafriyatın düzeltilip, çukurların doldurulması gerekiyordu. Bu sulara insan düşebilir, hayvan düşüp boğulabilir. Hayati risk söz konusu. Bölgenin ağaçlandırmasını istiyoruz\" dedi.