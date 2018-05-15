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Eğitim

(Görüntülü) Kampüsteki ağaçlara 1500 kitap astılar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla 1500 kitabı kampüsteki ağaçlara astı

15 Mayıs 2018 16:07

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla 1500 kitabı kampüsteki ağaçlara astı. Öğrenciler ve vatandaşlar ders, roman ve hikaye kitaplarını ipinden çözerek aldı. Askıda ekmek gibi kitaplardan ücretsiz yararlananlar, 15 dakika içinde ağaçtaki bütün kitapları aldı. Gün boyu öğrenciler tarafından üniversite kampüsündeki ağaçlara asılan kitaplar, okuyucularla buluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçak, kitaba ilginin yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için hazırladıkları projeye gönülden destek verdiklerini vurgulayan Koçak, \"Öğrencilerin dışında halk da burada. Herkes ağaçlardan kitap toplamak için gelmiş. Bu çok güzel bir manzara. Kitaba olan ilgi her geçen gün artıyor\" diye konuştu. Kitap okumaya teşvik amaçlı farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirten projenin mimarlarından İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Melike Güneş, \"Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda topladığımız kitaplarla böyle bir proje yapmayı düşündük. Kitap ve ağacı, kitap ve insanı bir araya getirdik. Kitapseverler tarafından ilgiyle karşılanıyoruz. Bin 500 kitabımızı isteyenlere ücretsiz olarak hediye ediyoruz\" dedi. Ellerinde makaslarla gezen görevli öğrenciler, beğendikleri kitabı almak isteyenlere yardımcı oldu. Kampüsteki ağaçlara asılan 1500 kitap, 15 dakika içinde tükendi. Havanur Öğdüm, ağaçlara asılı olan kitaplardan alanları askıda ekmek alanlara benzettiğini söyedi.

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