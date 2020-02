(Görüntülü) HOLEP yöntemi ile prostattan kurtuldu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) – İSTANBUL’da yaşayan Ali Haydar Güzel (84), 2 yıl önce yakalandığı prostat hastalığından HOLEP (Holmium Laser Enucleation of Prostate) yöntemi ile kurtuldu. Ali Haydar Güzel, 2 sene önce prostat hastalığına yakalandı. Rahatsızlığının ardından İstanbul’da bir hastanede ameliyat olan Ali Haydar Güzel, sağlığına kavuşamayınca araştırmaları sonucu HOLEP yöntemini duydu. Bu yöntem ile prostat hastası insanların sağlığına kavuştuğunu öğrenen Ali Haydar Güzel, bu yöntem için Medicana International Ankara Hastanesi’ne başvurdu. Üç gün önce hastanede ameliyata alınan Ali Haydar Güzel, HOLEP yöntemi ile 2 yıldır yaşadığı prostat hastalığından kurtuldu. \"\'KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİRSİN\' DEDİLER\" Rahatsızlığının 2 yıl önce başladığını söyleyen Ali Haydar Güzel, “Prostatım çok büyük, 408 cc’di. Birçok doktora başvurmama rağmen ‘prostatını açık ameliyatla alınır ama buna dayanamazsınız, kan kaybından ölebilirsiniz’ dediler. Bir yerde prostatımı küçültme sistemini uygun gördüler. 3,5 saate yakın ameliyatta kaldım. Buna rağmen prostatım düzelmedi. Yaklaşık 1,5 sene sondayla dolaştım. HOLEP diye yeni bir yöntem çıktığını ve bu prostatı çok iyi bir şekilde kansız ve acısız olarak uygulandığını duyduk. Yaptığım araştırmalara göre Ankara Medicana Hastanesi’nde bu yöntemin yapıldığını öğrendim. Prof. Dr. Remzi Sağlam ile irtibata geçtim. İstanbul’dan Ankara’ya geldim. Sağ olsun hocam çok başarılı bir ameliyat yaparak, beni bu prostattan kurtardı. Şu anda çok iyiyim. Ameliyattan 3 gün geçmesine rağmen hiçbir şikâyetim yok” dedi. “BİRÇOK HASTANIN BU YÖNTEMDEN HABERİ YOK” Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam ise, son zamanlarda HOLEP (Holmium Laser Enucleation of Prostate) ameliyatları yaptıklarını söyleyerek, “Büyük prostatlarda prostatın kesilmeden, hastanın hiçbir yeri delinmeden çıkarılması şeklinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. HOLEP yönteminin ameliyat edilmesi gereken her hastada yapılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Sağlam, “Lazer ile yapılması kanamanın çok az olmasını sağlıyor. Büyük prostatlarda yapılabilmesi hastalar içinde büyük bir avantaj sağlıyor. Biz diyoruz ki, 100 mililitreden daha büyük prostatlar ya açık ameliyat ile yapılmalı ya da HOLEP yöntemi ile yapılmalıdır. Birçok hastanın bu yöntemden haberi olmadığı için açık ameliyat olmaya devam ediyor. Normalde prostat idrar kesesinin altında yerleşmiş bir organdır. İçinden idrar yolu geçiyor. Meni kanalı da prostatın içinden açılıyor. Normalde kestane büyüklüğündedir. 25-30 gram arasındadır. Ancak prostat yaklaşık 400 mililitreye kadar büyüyebiliyor. Büyüyen prostat idrar yolunu sıkıştırıyor. Hasta hiç idrarını yapamazsa, sonda koyuluyor. Hasta ameliyata kadar sondayı taşımak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. “EN BÜYÜK PROSTAT AMELİYATI OLABİLİR\" Bu yöntemle dünyanın birçok yerinde 400 mililitre civarında prostatların ameliyat edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Sağlam, şöyle devam etti: “Belki bizim yaptığımız en büyük prostat ameliyatı diyebiliriz. Prostatı bir portakala benzetecek olursak, portakalın kabuğu hastanın kendi prostatıdır. Portakalın için ise, çıkarılması gereken sonradan büyüyen idrar yolunu sıkıştıran kısımdır. HOLEP ameliyatında biz lazerle, portakalın kabuğu ile portakalın içi arasına giriyoruz. Sonradan büyüyen dokunun etrafını çepeçevre dolanıyoruz. Damarları gördüğümüz zaman kanamadan kanamaz hale getiriyoruz. Bu şekilde prostatın tamamen etrafını dolanıp, idrar kesesine itiyoruz. Sonrada onu rendeleyerek çıkartıyoruz. Ameliyat ettiğimiz hastalar çok kısa süre hastanede ve çok kısa süre sondalı olarak kalıyor. Sık sık idrara gitme, yanma, sızı belirtileri olmuyor. Bu bakımdan bütün dünyada bu yöntemin artık en iyi ameliyat yöntemi olduğu konuşuluyor.” \"ŞU AN BABAM ÇOK İYİ DURUMDA\" Ali Haydar Güzel’in Ankara’da yaşayan oğlu Ufuk Güzel ise, 1 buçuk senedir babasının sonda ile gezdiğini belirterek, şunları söyledi: “Rahatsızlığı son derece ağrılı ve sorunlu ilerlemeye başlamıştı. Araştırmalarımızın sonunda Prof. Dr. Remzi Sağlam hocamıza ulaştık. Onun yapacağı bir sistem ile prostattan tamamen kurtulacağımızı öğrendik. İstanbul’dan babamı Ankara’ya getirdim. Prostatın o kadar büyük olmasına rağmen açık ameliyat olacaktı ve masada kalacaktı. Bu yöntem bize çok iyi geldi. Prostatın çok büyük olmasına rağmen Prof. Dr. Remzi Sağlam hocamız uzun sürmesine rağmen çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Şu an babam çok iyi durumda. Prof. Dr. Remzi Sağlam’a çok teşekkür ediyorum.”